На Израиль надвигается «тепловой апокалипсис» — эксперты

Профессора Хайфского университета заявили, что Израиль должен подготовиться к экстремальным волнам тепла, которые в настоящее время преследуют Европу.

В Юго-Западной Европе, включая Францию, Грецию, Португалию, Испанию и Великобританию, в некоторых регионах температура превысила 42°C, а Метеорологическая служба Великобритании выпустила свое первое в истории «красное предупреждение», заявив, что сильная жара представляет «риск для жизни».

Лесные пожары бушуют во Франции, Португалии и Испании, поглощая тысячи акров земли. Тысячи были вынуждены бежать из опасных районов.

Доктор Ави Бар Массада, пространственный и ландшафтный эколог из Хайфского университета, сказал, что ситуация в южной Европе будет только ухудшаться.

«Это происходит не обязательно из-за высоких температур, а скорее из-за сильной засухи. В таких случаях, когда все сухо, деревья высыхают, и достаточно одной крошечной искры, чтобы началось возгорание. Добавьте к этому ветер и у вас будут огромные лесные пожары, как мы наблюдаем сейчас во Франции», — отметил он.

Он предупредил, что Израиль тоже может столкнуться с подобным сценарием из-за сильной жары и засухи: «Мы должны быть готовы».

Профессор Хаим Кутьель с факультета географии и экологических исследований Хайфского университета сказал, что эта европейская волна тепла отличается от предыдущих своей продолжительностью: «Это событие длится неделю или 10 дней. Это значительно усиливает засуху и жару, которые вызывают пожары в Средиземноморском бассейне в таких странах, как Португалия, Греция, Италия и Франция».

Он сказал, что нынешняя волна тепла также уникальна для континента из-за того, что она достигла даже центральной части Британии, где в 2003 году был зарегистрирован последний экстремальный жар, когда во время рекордной волны тепла по всему континенту погибло более 20 000 человек.

«Я считаю, что такие явления будут более частыми и экстремальными, мы увидим больше волн тепла и больше пожаров в Средиземноморском бассейне и других районах континента. Это часть глобального изменения климата», — сказал он.

Ранее Курсор писал, что согласно прогнозам синоптиков, 19 июля температура окружающей среды в Израиле вновь немного поднимется, будет жарче, чем характерно для сезона.