Прогноз погоды на 19 июля: небольшое потепление

Согласно прогнозам синоптиков, 19 июля температура окружающей среды в Израиле вновь немного поднимется, будет жарче, чем характерно для сезона.
Температура воздуха по городам Израиля:
- Иерусалим: ясно, +33°С днем, +21°С ночью;
- Тель-Авив: ясно, +31°С днем, +23°С ночью;
- Хайфа: ясно, +29°С днем, +21°С ночью;
- Беэр Шева: малооблачно, +37°С днем, +20°С ночью;
- Эйлат: ясно, +42°С днем, +28°С ночью;
- Тверия: ясно, +39°С днем, +25°С ночью.
На пляжах Израиля температура воды 19 июля составит:
- Южное побережье: температура воды в Средиземном море — 29°С. Легкое волнение, высота волн 60-80 см. Ветер западный, скорость 10-25 км/ч.
- Северное побережье: вода прогрета до 29°С. Легкое волнение, высота волн 60-80 см. Ветер западный, скорость 10-25 км/ч.
- Пляжи Красного моря: температура воды в Красном море в заливе Эйлата — около 26°С. Легкое волнение, высота волн 20-40 см. Ветер юго-западный, скорость 15-30 км/ч.
- Пляжи Кинерета: температура воды в Галилейском море — 28°С. Легкое волнение, высота волн 30-60 см. Ветер южный, скорость 10-30 км/ч.
Температура воды в Мертвом море в районе 31°С.
Ранее редакция Курсора сообщала, что Израиль будет играть ведущую глобальную роль в климатических технологиях.