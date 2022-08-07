Состояние тяжелое: в Бней-Браке мальчик подавился хот-догом

Мальчик, подавившийся едой, после сердечно-легочной реанимации находится в тяжелом состоянии и подключен к аппарату ИВЛ.

Сегодня, 7 августа, в Бней-Браке произошло чрезвычайное происшествие, в результате которого пострадал 6-летний мальчик. Он подавился хот-догом и сейчас находится в больнице в тяжелом состоянии.

Об этом сообщает inn.

Парамедики и фельдшеры оказали ребенку медицинскую помощь и провели сердечно-легочную реанимацию, во время которой из его горла с помощью специального медицинского оборудования был извлечен кусок хот-дога.

Когда состояние мальчика стабилизировалось, бригада эвакуировала его в медицинское учреждение «Шиба» в Тель-Ха-Шомер, где он находится в тяжелом состоянии и подключен к аппарату искусственной вентиляции легких.

Врач скорой помощи MDA Цвика Лерер и фельдшер MDA Наоми Битон рассказали: «Мальчик лежал на лестнице возле входа в синагогу, он был без сознания, без пульса и дыхания. Мы немедленно начали спасательную операцию, которая включала массаж сердца и искусственное дыхания. С помощью специального медицинского оборудования, имеющегося в фургоне, мы вытащили из его горла кусок сосиски, который блокировал его трахею. Через несколько мгновений его состояние стабилизировалось, и он снова начал дышал».

«Курсор» писал ранее, что ребенок, находившийся в детском иерусалимском саду, подавился едой и потерял сознание.