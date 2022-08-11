Хапоэль Беэр-Шева уверено обыграл Лугано со счетом 3:1

Израильская команда «Хапоэль» Беэр-Шева одержала победу в матче со швейцарским клубом «Лугано», забив противнику три гола.

Сегодня, 11 августа, на стадионе «Нетания» в третьем раунде отбора Лиги Конференция израильский клуб «Хапоэль» Беэр-Шева одержал уверенную победу над швейцарским «Лугано» — 3:1.

В первом тайме соперники много атаковали и прощупывали слабые места друг друга. На 40-й минуте гости не реализовали пенальти, что придало израильтянам дополнительных сил. Но и они не смогли переломить ход игры в оставшееся до перерыва время. Отдыхать команды так и ушли со скучным счетом 0:0

Вторая половина встречи началась с атак израильской команды. На 51 минуте матча защитник «Хапоэль» Беэр-Шева Мигель Витор забил первый гол. Успех окрылил израильтян и спустя 10 минут мяч опять побывал в воротах «Лугано» — отличился наш защитник Альбиан Хайдари.

После недолгого замешательства гости таки смогли наладить и свою игру и стали активно контратаковать. После серии четких передач мяч залетел в ворота хозяев. На 73 минуте полузащитнику Усману Думбию удалось принести своей команде первый гол. 2:1.

Мириться с минимальным преимуществом израильтяне не хотели и удвоили усилия на половине поля соперника. Их старания увенчались успехом на 85-й минуте, когда нападающий «Хапоэль» Беэр-Шева Ротем Хатуэль точным ударом уложил мяч в ворота гостей. 3:1 — уверенная победа израильской команды!

«Курсор» писал ранее, что 4 августа 2022 года состоялся матч между командами «Лугано» и «Хапоэль (Беэр-Шева)» в Швейцарии. Лугано принимал соперников на своем стадионе Стадио Корнаредо. В результате «Хапоэль» победил со счетом 2:0.