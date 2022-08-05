Хапоэль одержал победу над Лугано в Швейцарии

Именно в этой паре определялся потенциальный соперник луганской «Зари» в раунде плей-офф Лиги конференций.

Четвертого августа состоялся матч между командами «Лугано» и «Хапоэль (Беэр-Шева)» в Швейцарии. Лугано принимал соперников на своем стадионе Стадио Корнаредо. В результате «Хапоэль» победил со счетом 2:0.

Так, Астрит Сельмани и Томер Йосефи забили по одному голу во втором тайме. В конце второго тайма игрок «Лугано» пробил в створ ворот, а затем игрок «Хапоэль» также попытался забить третий гол, но тоже попал в створ ворот.

В первом тайме два игрока из обеих команд получили желтые карточки.

Примечательно, что предыдущий раз команды «Лугано» и «Хапоэль (Беэр-Шева)» встречались в 2017 году. Тогда победу одержала команда «Лугано» со счетом 1:0. После предыдущего матча наставники обеих команд внесли коррективы как в составы команд, так и в тактические построения своих подопечных.

Ранее редакция нашего портала сообщала, что Тель-Авивский Маккаби обыграл Арис в квалификации Лиги конференций. Так, Тель-Авивский «Маккаби» со счетом 2:0 одолел «Арис» 4 августа в первом матче 3-го квалификационного раунда Лиги конференций. Матч состоялся в Тель-Авиве на стадионе «Блюмфильд».