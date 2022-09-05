Посадил собаку за руль: в Эйн-Накубе арестовали автолюбителя-хулигана

35-летний водитель будет привлечен к уголовной ответственности после того, как в сети распространилось видео, как тот дает своей собаке «порулить».

35-летний житель Эйн-Накубы был арестован в понедельник, 5 сентября, для допроса после того, как в социальных сетях появилась информация о том, что подозреваемый разрешает своей собаке водить машину.

Об этом сообщает портал Mako.

Отмечается, что окружная полиция Иерусалима установила местонахождение водителя, который был задержан для допроса «за неосторожное вождение». Согласно данным следствия, водитель долгое время вел машину, а на коленях у него сидела собака, держащая руль.

«Он не только подвергал опасности участников дорожного движения своими неправомерными действиями, но и управлял транспортным средством без номерного знака», — заявили в полиции.

Там также отметили, что подозреваемый вел себя неадекватно.

«Тот, кто совершает действия подобного рода, пренебрегает человеческой жизнью», — отметили правоохранители.

Согласно сообщению, по окончании расследования подозреваемому водителю будет предъявлено обвинение в нарушении правил дорожного движения, и он предстанет перед судом.

תיעוד: בן 35 מעין נקובא נעצר לאחר שנתן לכלבו לנהוג ברכב@VeredPelman

(תיעוד: דוברות המשטרה) pic.twitter.com/Cte8YlNxmh — כאן חדשות (@kann_news) September 5, 2022

Как сообщал Курсор, в сети появилось видео, на котором жительница Глазго Лори Гиллис толкает свой автомобиль, чтобы вытащить его из воды. Вскоре к женщине подплыла ее собака по имени Пак и встав на задние лапы, передними также пытается толкать автомобиль.

«Собака действительно плавает, и она пытается ее подтолкнуть. Она спрашивает «ручной тормоз выключен?». Ручные тормоза отключены и теперь она будет толкать. Что это? Думаю, это универсал Volkswagen. О, собака сейчас толкает. Блестяще. Вот и все. Собака толкает его. Что за человек-собака! Посмотри на это!», – прокомментировал происходящее автор видео, снимавший происходящее из окна соседнего дома.

Также Курсор писал о том, почему собаки плачут, когда их хозяева возвращаются.