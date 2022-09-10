Либерман добился отмены депортации для двух украинок

Председатель “Исраэль Бейтейну” министр финансов Авигдор Либерман сам рассказал, как благодаря его вмешательству удалось избежать депортации из Израиля двух украинских женщин, дом которых находится в Херсоне, оккупированном россией*. Он уточнил, что решение о депортации израильской гандболистки Лизы Кузьминой и ее мамы Оксаны было отменено на этой недели.

Об этом сообщает «7 канал».

По словам Либермана, он был возмущен, когда узнал, что Управление народонаселения и миграции дало распоряжение вдову израильтянина и ее дочь, которая к тому же выступает за сборную Израиля по гандболу, депортировать. При том, что в городе, откуда они родом, опасно сейчас.

В связи с этим, Либерман и обратился к министру внутренних дел с призывом немедленно отменить депортацию женщин и до окончания войны снять с повестки дня любые вопросы, касающиеся высылки украинских граждан. На этот раз Айелет Шакед согласилась, и теперь Лиза Кузьмина и ее мать останутся в Израиле и продолжат процесс получения гражданства.

«А мы продолжим пристально следить за деятельностью Управления по народонаселению и миграции. Чиновники обязаны соблюдать и дух, и букву закона — будем им об этом напоминать», — подытожил Либерман.

Ранее «Курсор» писал о том, что министр финансов Авигдор Либерман раскритиковал партию ШАС за ее предвыборную кампанию под названием «Мы жаждем перемен».