Либерман критикует партию харедим: Они хотят субсидий за счет среднего класса

Глава ШАС Арье Дери представляет свое первое предвыборное обещание: партия присоединится к коалиции только в том случае, если ежегодно будет резервироваться миллиард шекелей для обеспечения продуктовых талонов для тех, кто имеет право — из всех секторов.

В видео Дери объясняет, что эти люди «рушатся из-за стоимости жизни, которая вышла из-под контроля, и безразличного правительства премьер-министра Яира Лапида и Либермана».

«Вместо кампании, которая призывает общественность присоединиться к рабочей силе, обеспечивать себя и вести респектабельную жизнь, а не [одну из] бедности, ШАС выбирает кампанию, в которой приоритет отдается субсидиям за счет налогоплательщиков и среднего класса. Ничего не изменилось», — написал Либерман в Twitter.

Депутат Кнессета от ШАС Уриэль Буссо ответил: «Этап первый: мы приказываем немедленную помощь 850 000 голодающих, которые остались без внимания под вашим наблюдением, в том числе иммигранты из бывшего Советского Союза. Этап второй: мы отменяем ваши суровые указы об интеграции харедим в рабочую силу (детские сады). Этап третий: мы следим за тем, чтобы вы не преодолели избирательный барьер».

Ранее Курсор писал, что опрос показал, что правый блок теряет силу. Новые выборы все ближе, но пока ни один блоков не получает необходимого большинства для формирования правительства.

Согласно опросу, Бен-Гвир получает больше поддержки населения. Стало известно, что только 48% респондентов не хотят видеть его на посту министра.

Стало известно, что может помочь Нетаниягу получить необходимое большинство. 1 ноября в Израиле пройдут очередные выборы в Кнессет, пока что ни один блок не получает большинства, но все может измениться.

Ранее «Курсор» писал слова Либермана: «Если Нетаниягу получит 61 место в Кнессете — будет катастрофа для Израиля». Министр финансов Авигдор Либерман заявил, что не войдет в состав правительства с бывшим премьер-министром Израиля Биньямином Нетаниягу («Ликуд»).

Курсор сообщал, что Нир Орбах рассказал, какой союз партий может спасти правый блок на выборах.