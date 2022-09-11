Сделке быть: Израиль и Ливан готовятся подписать морское соглашение

Если верить сообщению ливанской газеты «Аль-Ахбар», то Израиль и Ливан на данном этапе очень близки к подписанию соглашения, которое установит их морские границы. Примечательно, что речь идет не только о самих водах, но и об обнаруженных в последние годы ценных подводных месторождениях газа.

Об этом сообщает «7 канал».

Известно, что две страны договорились о том, что газовые месторождения Кариш останутся во владении Израиля. Прогресса в переговорах с Ливаном удалось добиться благодаря участию в них Амоса Хохштейна, бывшего специального посланника и координатора по международным энергетическим вопросам при американском правительстве, который продолжает работать над достижением соглашения.

Так, Хохштейн встретился с президентом Ливана в конце прошлой недели и отдельно с двумя высокопоставленными израильскими чиновниками, имена которых не разглашаются. Уточняется, что он отправился с визитом туда не только ради морского соглашения, но и чтобы избежать эскалации напряженности между Израилем и Ливаном после длительного периода напряженных отношений между странами.

Ранее «Курсор» писал о том, что по словам Абдаллы Бухабиба, сейчас лучшее время для заключения соглашения, поскольку до выборов в Израиле и смены президента Ливана расклады могут измениться.