Ливано-израильская морская сделка завершена на 95 процентов — глава МИД Ливана

По словам Абдаллы Бухабиба, сейчас лучшее время для заключения соглашения, поскольку до выборов в Израиле и смены президента Ливана расклады могут измениться.

Затянувшееся подписание договоренности между Ливаном и Израилем о морской границе «завершено на 95 процентов».

Об этом в субботу, 10 сентября, заявил министр иностранных дел Ливана Абдалла Бухабиб, сообщает Times of Israel.

По его словам, обе стороны заинтересованы в скорейшем заключении соглашения, и сейчас самое подходящее время для этого, поскольку новое правительство в Израиле после ноябрьских выборов «может иметь другие интересы».

«Есть мнение, что если Биньямин Нетаниягу придет, подписание соглашения может сорваться. Здесь может прийти президент с другим подходом и видением. Поэтому настало время для соглашения», — сказал глава МИД Ливана.

Как известно, Ливан и Израиль, чья граница патрулируется ООН, не имеют дипломатических отношений. Они возобновили переговоры о морской границе в 2020 году, но процесс застопорился из-за заявления Бейрута о том, что карта, использованная ООН в переговорах, якобы нуждается в изменении.

Изначально Ливан требовал 860 квадратных километров в спорной морской зоне, но затем запросил еще 1430 квадратных километров, включая часть газового месторождения Кариш. Израиль утверждает, что месторождение находится в его водах и не является частью спорной территории, относительно которой ведутся переговоры.

Как сообщал Курсор в конце августа, Израиль и Ливан еще не установили окончательную линию морской границы. Однако позиции государств достаточно близки, чтобы начать выработку соглашения о разделении газовых месторождений. Акцент на переговорах с США по заключению соглашения между Израилем и Ливаном сместился в сторону компенсации и объемов газа по обе стороны морской границы.

Курсор ранее писал, что Ливан пожаловался США на Израиль, показав снимки, сделанные Хизбаллой. Газовое месторождение Кариш стало камнем преткновения в ливано-израильском споре о морских границах. Во время визита американского посланника Ливан опубликовал кадры с беспилотников Хизбаллы.