Рыжие коровы в аэропорту Бен-Гурион: тысячи людей спешат увидеть подарок из Техаса

Коровы будут перемещены в Бейт-Шан, где будет создана единственная в своем роде племенная ферма, которая попытается разводить редкую породу рыжих коров.

Сотни людей приехали в аэропорт Бен-Гурион, чтобы увидеть рыжих коров, специально доставленных из США в Израиль.

Об этом сообщает Telegram-канал «Что там у евреев?».

Отмечается, что пожертвование было совершено нееврейской благотворительной организацией из Техаса.

«Коровы будут перемещены в Бейт-Шан, где будет создана единственная в своем роде племенная ферма, которая попытается разводить редкую породу рыжих коров», — говорится в сообщении.

Авторы отмечают, что, согласно еврейской традиции, пепел рыжей коровы использовался для очищения людей, оскверненных нечистотой умершего человека, пока существовал Храм.

Как сообщал Курсор, корова серьезно ранила рабочего. Неприятный инцидент произошел в Иудее, в результате рабочего госпитализировали в Хадассу.

40-летний рабочий получил ранение средней степени тяжести от коровы в мошаве Лузит в районе Иудеи. Его доставили в больницу «Хадасса Эйн-Керем» с синяками на верхней части тела.

Также Курсор информировал о том, что на ферме в бразильском муниципалитете Нова-Валенсия (штат Эспириту-Санту) появился на свет двухголовый теленок-мутант. Животное не может стоять на ногах и самостоятельно питаться. Владельцам приходится кормить его из бутылочки.