Рыжие коровы в аэропорту Бен-Гурион: тысячи людей спешат увидеть подарок из Техаса

Сотни людей приехали в аэропорт Бен-Гурион, чтобы увидеть рыжих коров, специально доставленных из США в Израиль.
Об этом сообщает Telegram-канал «Что там у евреев?».
Отмечается, что пожертвование было совершено нееврейской благотворительной организацией из Техаса.
«Коровы будут перемещены в Бейт-Шан, где будет создана единственная в своем роде племенная ферма, которая попытается разводить редкую породу рыжих коров», — говорится в сообщении.
Авторы отмечают, что, согласно еврейской традиции, пепел рыжей коровы использовался для очищения людей, оскверненных нечистотой умершего человека, пока существовал Храм.
Как сообщал Курсор, корова серьезно ранила рабочего. Неприятный инцидент произошел в Иудее, в результате рабочего госпитализировали в Хадассу.
40-летний рабочий получил ранение средней степени тяжести от коровы в мошаве Лузит в районе Иудеи. Его доставили в больницу «Хадасса Эйн-Керем» с синяками на верхней части тела.
Также Курсор информировал о том, что на ферме в бразильском муниципалитете Нова-Валенсия (штат Эспириту-Санту) появился на свет двухголовый теленок-мутант. Животное не может стоять на ногах и самостоятельно питаться. Владельцам приходится кормить его из бутылочки.
Необычный теленок родился 13 декабря 2021 года. Он является третьим по счету теленком 6-летней коровы, причем первые два родились абсолютно здоровыми.
Подобное изменение генетической мутации также не было установлено. По словам специалистов, оно может быть вызвано различными факторами, в том числе состоянием здоровья коровы.