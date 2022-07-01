Инцидент в Иудее: корова серьезно ранила рабочего

Неприятный инцидент произошел в Иудее, в результате которого рабочего госпитализировали в Хадассу. Как выяснилось, мужчину травмировала корова.

40-летний рабочий получил ранение средней степени тяжести от коровы в мошаве Лузит в районе Иудеи.

Об этом пишет Arutz Sheva.‏

Его доставили в больницу «Хадасса Эйн-Керем» с синяками на верхней части тела.

Подробности инцидента пока не известны.

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Мы также писали об аварии в Герцлии: пять человек травмированы и доставлены в больницу. Пять человек, пострадавших из-за аварии с участием двух автомобилей и пешеходов, доставлены в больницу Меир. Врачи сообщили, что пострадавшие имеют травмы легкой и средней тяжести, и их жизни ничего не угрожает.

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Кроме того, раввины выступили в поддержку поселенца, арестованного за убийство палестинца в Ариэле. Открытое письмо от раввинов с требованием прекратить пытки еврейского населения в ШАБАК опубликовано в открытом доступе. Арестованный поселенец, по их словам, должен быть «немедленно освобожден».