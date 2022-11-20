В Израиле выросло число детей, которым нужна психологическая помощь

В воскресенье, 20 ноября, отмечается Всемирный день ребенка. Организация ЭРАН по этому случаю представила данные, указывающие на то, что в Израиле растет количество детей и подростков, нуждающихся в психологической помощи.

Об этом сообщает Davar1.

Согласно статистике, за 2021 год количество обращений молодежи в возрасте до 17 лет за первой психологической помощью, выросло на 28 процентов, по сравнению с 2019 годом. За прошлый год в организацию обратились 18 345 детей и подростков, что составляет почти 20 процентов от общего количества обращений за год.

Представители ЭРАН говорят, что это может быть связано с посттравматическим синдромом из-за пандемии COVID-19, а также военных операций. У многих детей на фоне таких событий начала проявляться депрессия, повышенная тревожность и суицидальные мысли.

Но в организации подчеркивают, что дети, которые признаются в том, что хотят покончить с собой, в действительности просто хотят убежать от потрясений и настигнувших их трудностей. Такие дети ощущают одиночество, и просто ищут способы улучшить свою жизнь.

Представители организации говорят, что дети и подростки, которые испытают психологические проблемы, могут позвонить волонтерам и просто выговориться, тем самым скрасив свое одиночество.

«Курсор» писал ранее, что в Израиле проживает 3,09 миллиона детей в возрасте до 17 лет, они составляют треть населения страны — 32,6 процента.