ЦСБ Израиля: почти треть населения являются несовершеннолетними

Минпрос предполагает, что к 2025 году число несовершеннолетних достигнет 33,4 процента.

В Израиле проживает 3,09 миллиона детей в возрасте до 17 лет, они составляют треть населения страны — 32,6 процента. Около 2,242 млн несовершеннолетних детей являются евреями — 72,5 процента, 741 тысяч, или 24 процента — арабами.

Такие данные опубликовало Центрального статистического бюро.

Минпрос предполагает, что процент несовершеннолетних будет увеличиваться и к 2025 году дети в возрасте до 17 лет будут составлять уже 33,4% населения Израиля.

Согласно данным, количественно больше всего детей проживает в центре страны. В Центральном округе насчитывается более 710 тыс. не достигших совершеннолетия израильтян, а в Тель-Авивском округе – 396 тыс., в Иерусалимском – 484,7 тыс.

«Курсор» писал ранее, что к концу 2024 года население Государства Израиль составит 10 миллионов жителей, а к 2065 году это количество удвоится и составит 20 миллионов. Согласно данным, 89,3 процента израильтян довольны жизнью, и этот показатель среди евреев выше (91,5 процента), чем среди арабов (70,7 процента).

Еще мы писали, что в ноябре этого года население Земли перешагнуло рубеж в 8 миллиардов человек.