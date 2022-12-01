В Израиле увеличилось количество ВИЧ-инфицированных граждан

В 2022 году минздрав предприняло шаги по улучшению профилактики инфекций.

В мире продолжается пандемия ВИЧ, в 2021 году было диагностировано полтора миллиона новых случаев. В Израиле показатель инфицированных граждан тоже увеличился.

Об этом сообщается на сайте Минздрава.

Согласно данным, в прошлом году в нашей страны ВИЧ заразились 367 человек, что на 0,8 процентов больше, по сравнению с 2020 годом. Но, как говорят медики, уровень заболеваемости остается стабильным и составляет 3,9 случая на 100 тысяч человек населения. Такой показатель является устойчивым после нескольких лет снижения количества новых случаев ВИЧ-инфекции.

Отметим, что с 1981 года до конца 2021 года в Израиле было выявлено 11 139 случаев инфицирования заболевания и больных СПИДом. За этот период в минздрав поступило сообщение о 1746 летальных исходах

В 2022 году Министерство здравоохранения предприняло шаги по улучшению профилактики инфекций, включая раннюю диагностику. В следующем году будут предприняты дополнительные меры, чтобы сделать профилактическое лечение доступным в Израиле, тем самым снизить риск заражени

В ведомстве напоминают, что одним из эффективных способов профилактики ВИЧ и других венерических заболеваний является использование презерватива в качестве противозачаточного средства при каждом половом акте.

«Курсор» писал ранее, что венерологов по всем миру, в том числе Израиле, начал беспокоить рост венерических заболеваний среди населения, который наблюдается в последний год. Эксперты рассказали, с чем это может быть связано.