Учительница из Петах-Тиквы обманным путем вымогала деньги с родителей школьников

Против 52-летней Рахель Гарейди, которая работает учительницей в одном из учебных заведений, подали в мировой суд Петах-Тиквы обвинительное заключение. Женщину обвиняют в ложных поборах.

Об этом сообщает mynet.

Согласно материалам дела, женщина использовала свое служебное положение и вымогала деньги с родителей школьников. Учительница рассказала, что ее дочери в Таиланде сделали операцию и она нуждается в дополнительном лечении, которое требует средств, а также ей нужна еще одна операция в Израиле. Женщина просила помочь ей материально и предоставляла поддельную медицинскую справку. Чтобы собрать деньги на «операцию» для ребенка, Рахель Гарейди рассылала в WhatsApp сообщения. При этом, ее дочь ничего не знала.

Позже учительница стала вымогать деньги другим путем. Когда ученик из ее класса попал в больницу с воспалением желудка, она попросила его родителей выслать его фотографию из больницы и медицинские справки. Получив документы, педагог начала распространять лживые сообщения о том, что собирает мальчику на лечение, поскольку его семья не может самостоятельно найти необходимую сумму. Родители школьника не подозревали, с какой целью учительница попросила у них медицинские справки.

В итоге Рахель Гарейди обманным способом получила с добросердечных граждан несколько десятков тысяч шекелей. Позже обман раскрылся и на учительницу подали жалобу.

Женщину обвиняют в мошенничестве, попытке получения незаконной прибыли при отягчающих обстоятельствах, подделке документов и использовании фальшивых документов.

«Курсор» писал ранее, что полиция арестовала учительницу из северного кибуца. Сообщается что ее подозревают в совершении сексуальных преступлений против своей ученицы.