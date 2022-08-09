Сексуальный скандал: арестована учительница из кибуца на севере

Родители детей в одном из учебных заведений на севере шокированы фактом насилия над ученицей. Стало известно, что полиция задержала преподавателя.

Во вторник, 9 августа, полиция арестовала учительницу из северного кибуца. Сообщается что ее подозревают в совершении сексуальных преступлений против своей ученицы.

Об этом написали в walla.

Полиция сообщила, что преподавательнице сообщили о причине задержания и перевели в следственный отдел.

Во вторник вопрос о продлении содержания под стражей рассмотрит суд.

«Курсор» сообщал, что туристы сбились с маршрута: арабы напали на них возле Пещеры Патриархов. Арабы напали на заблудившихся туристов в Хевроне, забросали камнями авто и пытались вытащить людей из машины. Силы ЦАХАЛа сейчас разыскивают подозреваемых.

«Курсор» писал про шокирующее изнасилование: преступник вышел на свободу и напал на женщину, пережившую Холокост. Пострадавшая от изнасилования 82-летняя женщина в синяках и с сильным кровотечением была доставлена в медицинский центр «Зив» в Цфате, где ей потребовалась срочная операция.

Напомним, мы также сообщали, что арабы напали на еврейских студентов в Иерусалиме: обнародовано жуткое фото. Двое арабов атаковали евреев в Иерусалиме. Нападавшие кулаками и камнем били одного из евреев по голове, пока он не упал и не потерял сознание, а на его друга арабы набросились с перцовыми баллончиками.