В Израиле создали вещество, убивающее устойчивые к антибиотикам бактерии

Это прорыв, который может помочь в борьбе с серьезной угрозой.

Исследователи Университета Бен-Гуриона разработали вещество, содержащее «наноиглы», которые, как показывают лабораторные тесты, могут «убить» 90 процентов супербактерий, устойчивых к антибиотикам.

Об этом пишет Times of Israel.

Ученые отметили, что это прорыв, который может помочь в борьбе с серьезной угрозой для глобального здравоохранения. Вещество содержит «наноиглы», оказывающие смертельное воздействие на бактерии, и будет превращено в кремы для местного применения и антибактериальные покрытия для поверхностей.

Исследователи подчеркнули, что оно показало 90-процентную эффективность в уничтожении устойчивых к антибиотикам бактерий в лабораторных условиях.

«Большинство антибиотиков, используемых сегодня, работают, влияя на функции внутри бактерий, но наше решение вместо этого атакует внешнюю часть патогена. Наше решение представляет собой материал из крошечных «наноигл», которые убивают бактерии», — говорится в сообщении.

Компания по передаче технологий Университета Бен-Гуриона запатентовала это вещество и надеется вывести его на рынок.

Ключевым его ингредиентом являются полисахариды — длинные цепочки молекул углеводов — полученные из морских водорослей. Они создали новое вещество, смешав полисахариды с мельчайшими частицами меди.

«Когда мы создаем смесь, она создает топографию «наноиголок» высотой всего один микрон. Они проделывают отверстия в мембранах бактерий, заставляя их внутренности вываливаться наружу и убивая их», — отметили ученые.

«Курсор» писал ранее, что специалисты из университета в Тель-Авиве разработали робота, который умеет различать несколько запахов с чувствительностью в 10 тысяч раз большей, чем у специализированной электроники.