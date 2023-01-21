Израильские ученые создали робота-саранчу, который различает запахи

У пустынной саранчи изъяли антенны и соединили их с роботизированным механизмом.

Специалисты из университета в Тель-Авиве разработали робота, который умеет различать несколько запахов с чувствительностью в 10 тысяч раз большей, чем у специализированной электроники.

Об этом пишет научный журнал Neuroscience News.

Уникального робота создали ученые из Школы неврологии Сагол при медицинском факультете университета Тель-Авива, в их команду вошли: докторант Нета Швиль, доктор Бен Маоз, профессор Йосси Йовель и профессор Амир Аяли.

Авторы и руководители исследования называют робота биогибридной платформой, поскольку в него внедрили естественные сенсоры пустынной саранчи. Их подключили к электронной системе, которая интерпретирует сигнал от биосенсоров и определяет запах.

Робот-саранча может распознать восемь «чистых» запахов, включая герань, лимон и марципан, и две смеси различных запахов. Ученые предполагают, что в дальнейшем система сможет усовершенствоваться для выявления наркотиков и взрывчатки.

Доктор Маоз отмечает, что пока технологии не могут конкурировать с миллионами лет эволюции, особенно если говорить о восприятии запахов животными.

Специалист приводит пример контроля в аэропортах, когда магнитометр за миллионы долларов определяет металлические устройства, но дело контрабанды наркотиков все еще доверяют собакам.

Ранее «Курсор» писал, что корейские ученые создали робота, который умеет лазить по вертикальным стенам и потолку. За основу разработчики взяли конструкцию робопса с четырьмя лапами.

Еще сообщалось, что в Эдинбурге сконструировали робота, который убивает тараканов лазером. В основе разработки — искусственный интеллект.