Мэр Ирпеня наградил медалью главного раввина Украины

23 февраля мэр украинского города Ирпень, ставшего одним из символов войны в Украине, вручил благодарственную грамоту и почетную медаль главному раввину страны Моше Реувену Асману.

Об этом сообщает «Израиль Сегодня«.

Как отмечено в сообщении, мэр Александр Маркушин воздал должное раввину за помощь, которую он оказывает жителям города после освобождения, в рамках организации гуманитарной помощи Anatevka Help Center (Центр помощи Анатевка).

Ранее главный раввин Украины заявил, что ситуация с безопасностью в Израиле не очень хорошая. По его мнению, нынешняя ситуация в Израиле показала, что государство должно оставаться сильным перед лицом террористических атак и делать все возможное для защиты еврейского государства.

Также он прокомментировал усугубление гуманитарного кризиса в Украине и партнерских отношений между *россией и Ираном. По его словам, он собственными глазами видео массовые убийства и вывоз из Украины десятков тысяч еврейских беженцев. Россия продолжает наносить удары по инфраструктуре Украины, вследствие чего примерно половина объектов была уничтожена.

Ранее Асман понимал позицию израильского правительства в отношении войны в Украине, но теперь, как он утверждает, «правила изменились», потому что иранский режим начал сотрудничать с *кремлем. Он заявил, что армия рф получает от Ирана тысячи дронов и другое оружие, которым уничтожает украинской народ. По мнению раввина, Тегеран модернизирует беспилотники и наблюдает за их использованием в Украине, чтобы потом использовать против Израиля.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!