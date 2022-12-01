Главный раввин Украины: Ситуация с безопасностью в Израиле не очень хорошая

Главный раввин Украины Раввин Моше Асман прокомментировал текущие политические события в Израиле.

Об этом сообщает Arutz Sheva.

По его мнению, нынешняя ситуация в Израиле показала, что государство должно оставаться сильным перед лицом террористических атак и делать все возможное для защиты еврейского государства.

«Ситуация с безопасностью в Израиле не очень хорошая. Происходит много терактов, и люди не чувствуют себя защищенными. Я солидарен с этим правительством. Они дадут солдатам, которые защищают здесь всех людей, (свою поддержку – прим.ред.), – заявил Асман.

Отметим, что это не единственный вопрос, который прокомментировал раввин в рамках недавнего интервью. В частности, он затронул вопрос усугубления гуманитарного кризиса в Украине и партнерских отношений между *россией и Ираном.

По его словам, он собственными глазами видео массовые убийства и вывоз из Украины десятков тысяч еврейских беженцев. Россия продолжает наносить удары по инфраструктуре Украины, вследствие чего примерно половина объектов была уничтожена.

Ранее Асман понимал позицию израильского правительства в отношении войны в Украине, но теперь, как он утверждает, «правила изменились», потому что иранский режим начал сотрудничать с *кремлем. Он заявил, что армия рф получает от Ирана тысячи дронов и другое оружие, которым уничтожает украинской народ.

По мнению раввина, Тегеран модернизирует беспилотники и наблюдает за их использованием в Украине, чтобы потом использовать против Израиля. Больше об этом узнайте здесь.

«Курсор» сообщал, что в ВСУ рассказали, почему россия несколько недель не использует иранские дроны.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!