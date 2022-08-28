Абир Кара: стало известно, что будет делать политик после выхода из «Сионисткого духа»

Политику Абира Кару поддерживает огромное количество избирателей, которые хотели бы и дальше видеть его у власти, и они будут уговаривать его создать свою партию.

После выхода из партии «Сионистский дух» на заместителя министра в министерстве главы правительства Абира Кара оказывается давление с целью создания новой партии, которую уже возглавил бы он сам. Прошлой ночью к нему в дом пришли люди с бланками для создания новой партии и вроде как уговорили Кару их подписать.

Об этом пишет «israelhayom».

У Абира Кары есть огромная поддержка избирателей, которые и хотят видеть его у власти, поэтому не исключается, что под их давлением он действительно решится создать свою партию. Ожидается, что он примет окончательное решение по этому вопросу уже в ближайшие дни.

К слову, стоит отметить, что после ухода из партии Абир Кары, многие избиратели покинули группы WhatsApp «Сионисткий дух». О своем решении покинуть партию политик сообщил на этих выходных.

Ранее «Курсор» писал о том, что Абир Кара отказался от предложения Шакед идти вместе на выборы. Все из-за некоторых разногласий.