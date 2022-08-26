Абир Кара отказался от предложения Шакед: в чем причина разногласий

На предстоящие выборы Абир Кара и Айелет Шакед идут не вместе. Их разногласия привели к полному расхождению путей, при этом каждый из них считает себя инициатором разрыва.

Заместитель министра Абир Кара не будет баллотироваться на предстоящих выборах вместе с партией «Сионистский дух», возглавляемой министром внутренних дел Айелет Шакед.

Он отказался от предложения Шакед занять пятое место в списке ее партии. По словам Шакед, Кара потребовал от нее четвертого места в списке — но она отказалась.

Шакед сообщила, что именно она отказала Каре, заявив, что он не будет частью ее списка.

Вместе с тем Кара утверждает обратное, он говорит, что самостоятельно принял решение о выходе «из правой партии».

Он написал в Facebook: «Я не родился политиком. Я пришел в политику с поля, со мной сотни тысяч работающих и продуктивных израильтян — как самозанятых, так и наемных, которые хотят видеть здесь страну с достойной жизнью и свободной экономикой, обеспечивающей процветание и рост для предпринимателей, владельцев бизнеса и всех граждан Израиля».

Также он проинформировал: «На встрече с министром Шакед, мне стало ясно, что в новой структуре партии не будет места ценностям и экономической политике, в которые я верю. Я ухожу из партии».

Капа заявил, что в ближайшие дни намерен объявить о продолжении своего политического пути. Он сообщил, что это не только его решение, а и многих его избирателей, чьи интересы он защищает.

«Абир Кара представлял интересы самозанятых и выступал за отмену регулирования в прошлом году, благодаря чему получены важные достижения. Желаю Абиру успехов во всем, что он делает», — сказал Шакед.

Ранее «Курсор» писал слова Либермана: «Если Нетаниягу получит 61 место в Кнессете — будет катастрофа для Израиля».

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