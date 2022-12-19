ADL нанимает экс-посла Израиля в Чили: какую должность он получил

Дипломат утверждает, что большую часть своей жизни посвятил «борьбе с антисемитизмом и антиизраильскимb предубеждениями в странах по всему миру».

Антидиффамационная лига (ADL) назначила бывшего посла Израиля в Чили Марины Розенберг своим старшим вице-президентом по международным делам.

Об этом сообщает Arutz Sheva.

В американской правозащитной организации отметили, что у бывшего израильского дипломата есть 16-летний опыт руководства международными дипломатическими миссиями и выполнение обязанностей послов в Персидском заливе, Европе и Латинской Америке.

В 2019 году Розенберг назначили послом Израиля в Чили.

«Во время своей службы в Южной Америке, Европе и регионе Персидского залива Розенберг работала над возрождением имиджа Израиля и укреплением его двусторонних отношений, продвигая дипломатию социального воздействия. Она возглавляла борьбу с антисемитизмом, антисионизмом и движением бойкота, отчуждения инвестиций и санкций (BDS) в качестве посла в Чили, одновременно работая над укреплением двусторонних отношений с Израилем», ‒ сказано в заявлении. ADL.

Розенберг родилась в Буэнос-Айресе (Аргентина), откуда совершила алию со своими родными в 6-летнем возрасте. После этого она получила степень магистра дипломатии и исследований в области безопасности в Тель-Авивском университете.

По словам дипломата, она «посвятила большую часть своей жизни борьбе с антисемитизмом и антиизраильскими предубеждениями в странах по всему миру». Она рада быть членом ADL и взять на себя «новую задачу по работе над этими проблемами во всем мире». Розенберг добавила, что уважает приверженность ADL борьбе с антисемитизмом и насилием на почве ненависти, расширения чего она ждет в скором времени.

Известно, что отдел международных отношений АДЛ борется с антисемитизмом, фанатизмом и предрассудками, содействует безопасности еврейских общин во всем мире и работает для безопасного и демократического Государства Израиль.

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