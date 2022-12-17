Трамп обратился к евреям после скандальной встречи с антисемитами

В рамках своего первого обращения к евреям после недавней скандальной трапезы бывший президент США Дональд Трамп заявил, что он «лучший союзник, который у вас когда-либо был».

Известно, что 76-летний политик столкнулся с резкой критикой в конце ноября после ужина с отрицающим Холокост сторонником превосходства белой расы Ником Фуэнтесом и рэпером Канье Уэстом, который теперь известен под псевдонимом Йе. Вскоре после встречи Уэст похвалил нацистов, высмеял Нетаниягу, поддержал *путина и призвал евреев простить Гитлера.

16 декабря во время своего выступления Трамп не уделил внимания этому эпизоду, вместо чего процитировал отрывок из своего обращения к Конгрессу США в 2019 году, в котором он подчеркнул важность выступления против антисемитизма.

«Мы никогда не должны игнорировать гнусный яд антисемитизма или тех, кто распространяет его ядовитое кредо. Единым голосом мы должны противостоять этой ненависти; мы должны противостоять ему повсюду; мы должны противостоять этому очень, очень решительно», ‒ заявил Трамп.

Речь республиканца длилась 28 минут и преимущественно состояла из чтения статьи правого еврейского сторонника, в которой перечислялись произраильские шаги, предпринятые Трампом во время пребывания у власти.

Бывшего президента тревожит то обстоятельство, что около ¾ американских евреев поддерживают демократов, несмотря на то, что 45-й президент США считает всеми позитивными шагами, которые он предпринял для Израиля.

Он завершил свою речь «небольшим советом» присутствующим в зале, который во многом совпал с постом в соцсети на прошлой неделе, где он раскритиковал «еврейских лидеров» за их «отсутствие лояльности» после того, как столкнулся с критикой из-за ужина с Уэстом и Фуэнтесом.

«Вы должны относиться к своим друзьям с достоинством, и вы должны быть верны этим друзьям. Потому что (другие в Вашингтоне ‒ прим.ред.) больше не поддерживают Израиль, как раньше. Есть группа, которая очень настроена против Израиля и, откровенно говоря, против еврейского народа. И вы просто не можете этого допустить». Итак, когда у вас есть союзник, а я считаю, что я лучший союзник, который у вас когда-либо был…» ‒ продолжил Трамп, прежде чем его заглушили аплодисменты, после чего он завершил свою речь.

«Курсор» сообщал, что в США раскрыли секретные документы по убийству Кеннеди.

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