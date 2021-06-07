Администрация ПА выплатила семье террориста-убийцы израильтян десятки тысяч долларов

Президент Палестинской автономии Махмуд Аббас распорядился, чтобы семье палестинского террориста, убившего двух израильтян, было выплачено более 40 тысяч долларов и предоставлено новое жилье.

Об этом пишет Times of Israel.

Губернатор Рамаллы Лайла Ганнам, назначенная Аббасом, встретилась с семьей Муханнада Халаби и передала 42 тысячи долларов, чтобы помочь им покрыть расходы на жилье. Напомним, что военные ЦАХАЛа разрушили их дом.

Отмечается, что такие выплаты являются первыми крупными выплатами семьям террористов с тех пор, как администрация Байдена пришла к власти, на фоне заявлений о том, что палестинцы были готовы пересмотреть свою противоречивую политику в попытке восстановить отношения с Вашингтоном.

Напомним, что Муханнад Халаби убил двух израильтян, раввина Неемии Лави и Аарона Баниту, а также ранил жену Баниты Адель и их двухлетнего сына. Нападение с ножом произошло еще в 2015-м году. После нападения террорист был застрелен израильскими силами безопасности.

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