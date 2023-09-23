Адвокат Амит Бехер назвал главные проблемы судебной системы

По его словам, есть риск разрушить основы режима.

Глава израильской коллегии адвокатов Амит Бехер выступил сегодня в Кфар-Виткине на мероприятии «Шабатарбут», во время которого сделал важное заявление относительно проблем судебной системы. По его мнению, «судебная система должна быть обновлена, диверсифицирована, открыта и реформирована, как и другие системы».

Об этом пишет "Сегодня в Израиле".

Бехер уточнил, что в первую очередь нужно увеличить количество судей и добиться сокращения судебных разбирательств. При этом он добавил следующе:

«Но если вы хотите разрушить основы режима, сейчас не время говорить о реформах, а менять надо ситуацию путем соглашения и написания конституции. После этого можно будет говорить о реформах и изменениях».

Ранее "Курсор" писал, что на акции протеста против судебной реформы накануне Йом-Кипура выйдут тысячи израильтян. Издание напоминает, что это уже 38-я неделя протестов. Поскольку Йом-Кипур начнется в воскресенье вечером, израильские протесты будут повторять тему самого святого дня в иудаизме и пройдут под лозунгом: «Нет прощения попыткам превратить Израиль в диктатуру».

Также мы сообщали, что президент Герцог выдвинул новое предложение относительно судебной реформы. Президент Ицхак Герцог продолжает усилия по достижению компромисса между коалицией и оппозицией по вопросу судебной реформы.

Так, глава государства предлагает новую схему, согласно которой закон, снижающий действие принципа разумности, сохранится, но будет смягчен, а комитет по отбору судей будет изменен в более умеренном ключе.