Аэропорт Бен-Гурион переходит на возобновляемые источники энергии

Зеленая революция в аэропорту Бен-Гурион запустила солнечную систему для выработки независимого электричества. Аэропорт Бен-Гурион является очень высоким потребителем энергии в течение всего года.

В израильском международном аэропорту Бен-Гурион недавно была установлена современная система солнечной энергии мощностью около четырех мегаватт.

Система включает в себя инновационную технологию израильской энергетической компании SolarEdge. Технология была установлена компанией Electra Energy.

Аэропорт Бен-Гурион является очень высоким потребителем энергии в течение всего года и в любое время суток: Его потребление электроэнергии такое же, как у среднего города в Израиле.

Управление аэропортов Израиля решило стать лидером в области устойчивого развития и экономических технологий. Эта система также позволит Управлению аэропортов Израиля экономить миллионы шекелей в год.

Генеральный директор Управления аэропортов Израиля Хаги Тополански сказал: «Мы гордимся тем, что присоединились к зеленой революции и приняли участие в глобальной борьбе за снижение загрязнения от выбросов углекислого газа. Мы продолжим политику инвестирования в устойчивое развитие и выявления путей повышения экономической эффективности, оставаясь лидером в мире.»

Курсор ранее писал, что стало известно, что сделали с сотрудником, который выбрасывал вещи пассажиров в Бен-Гурионе. Скандал, связанный с аэропортом Бен-Гурион продолжился. Так, в Управлении аэропортов поведали о судьбе сотрудника, который выбрасывали вещи из чемоданов пассажиров.