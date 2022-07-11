Стало известно, что сделали с сотрудником, который выбрасывал вещи пассажиров в Бен-Гурионе

Сообщается, что сотрудник отстранен от работы в посреднической компании, а самой компании уже объявили выговор.

Скандал, связанный с аэропортом Бен-Гурион продолжился. Так, в Управлении аэропортов поведали о судьбе сотрудника, который выбрасывали вещи из чемоданов пассажиров.

Об этом пишет телеграм-канале ГОЛОС ИЗРАИЛЯ.

Сообщается, что сотрудник посреднической компании выбрасывал и рылся в багаже ​​пассажиров, начальство компании об этом не знало.

Расследование уже пришло к предварительным выводам: «Сотрудник отстранен от работы в посреднической компании, а самой компании объявлен выговор».

Напомним, что появилось видео, на котором работники аэропорта разбрасывают и портят вещи из чемоданов туристов. Среди них есть и священные книги.

Также Курсор сообщал, что затем стали известны новые подробности инцидента.