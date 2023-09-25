Аэропорт Бен-Гурион может измениться – чего ждать израильтянам

Не всем нашим согражданам это может понравиться.

Каждый год растет нагрузка на аэропорт Бен-Гуриона, поэтому Управление аэропортов изучает возможность расширения аэропорта благодаря расположенному поблизости религиозному мошаву Цафрия.

Об этом сообщает издание "Детали".

Население мошава даже слышать об этой инициативе не хочет и прекрасно помнит, как в 1994 году произошла "экспроприация" части принадлежащей жителям земли в пользу аэропорта. В Управлении аэропортов не впервые посягают на территории мошава, но многие переговоры по этому поводу были бесполезными.

Тем не менее недавно руководство Цафрии направило местному населению сообщение о переговорах касательно переноса мошава в другое место.

«Доводим до вашего сведения: глава совета Давид Ифрах был приглашен на встречу с Управлением аэропортов по поводу переноса мошава Цафрия с целью расширения аэропорта. Общее собрание жителей для обсуждения этого вопроса состоится после праздника Суккот», – сказано в сообщении.

В Управлении аэропортов заявили, что постоянно контактируют с руководителями местных советов и населенных пунктов, которые прилегают к аэропорту. Там отметили, что перенос поселений не является компетенцией Управления и не предусмотрен Законом об управлении аэропортами.

Отметим, что Цафрия является религиозным мошавом, подпадающим под юрисдикцию регионального совета Сдот-Дан. В 2019 году здесь жил 971 человек.

Деревню основали в 1949 году репатрианты из Чехословакии и Венгрии на земле обезлюдевшей палестинской деревни аль-Сафирийя. Само название происходит от этой деревни и сперва мошав был известен как Сафрия Алеф, а после Кфар Цафрия, прежде чем было принято современное название. Примерно 30 лет тому назад 640 дунамов здешней земли передали аэропорту имени Бен-Гуриона.

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