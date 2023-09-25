Противники судебной реформы анонсировали новые массовые протесты в Йом-Кипур

Демонстрации пройдут в Тель-Авиве и Хайфе.

Противники судебной реформы и другие активисты намерены в понедельник, 25 сентября, провести перед окончанием поста Судного дня серию демонстраций против гендерной сегрегации.

Об этом сообщает портал Детали.

Отмечается, что акции пройдут во время массовых богослужений в общественных местах.

В частности, демонстрация в Тель-Авиве начнется в 16.45 на площади Дизенгоф, в Хайфе – в 17.30 возле булочной «Ариэль». Организаторы подчеркнули ненасильственный характер демонстраций.

Издание уточняет, что призывы выйти на митинги появились после того, как вчера вечером в Тель-Авив, Хайфе и Зихрон-Яакове. произошли столкновения между молящимся и активистами, выступающими против дискриминации по гендерному признаку. Во всех палатках традиционно были установлены перегородки между мужской и женской частями помещения.

Как известно, накануне активисты одной из из хайфских общественных организаций повесили на палатку для богослужений на перекрестке Хорев флаг ЛГБТ-сообщества и плакат с надписью «В Хайфе нет места гендерному разделению в общественном пространстве».

Как сообщал Курсор, организация «Рош Йеуди» все-таки решила организовать две молитвы в Йом-Кипур для всех желающих, несмотря на решение городских властей запретить перегородку между мужчинами и женщинами.

Также ранее были украдены материалы для молитвы, но и это не остановило организацию на пути к своей цели.

Ранее Курсор писал о том, что президент Ицхак Герцог сделал важное заявление по случаю Йом-Кипура. Он считает Йом-Кипур подходящим днем для самоанализа и прощения, а также размышления о будущем.

Также он напомнил, что Война Судного дня является одной из самых трудных и болезненных в истории Израиля, которая изменила нашу страну и общество, в частности, а также оставила после себя много уроков.