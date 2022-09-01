Аэропорт в Алеппо обстреляли ракетами — в атаке обвиняют Израиль

В районе военного аэропорта в Алеппо прогремели взрывы, в результате которых возник сильный пожар.

Известно, что самолеты израильских ВВС выпустили три ракеты по международном аэропорту в Алеппо. Произошло это 31 августа в 20:00, согласно данным сирийского информагентства SANA. Из-за очередной атаки Сирии пришлось задействовать свои силы ПВО, но аэропорту все равно был нанесен значительный ущерб.

Об этом пишут «Детали».

Стоит отметить, что 25 августа сирийское телевидение тоже сообщало об атаке израильских ВВС на цели в районе города Масьяф на западе страны. Тогда взрывы прогремели также в районе портового города Тартус. СМИ, имеющие связи с сирийской оппозицией, писали о продолжительности этой атаки, которая длилась несколько часов и все это время были слышны взрывы.

По предварительным данным, были обстреляны склады и объекты по производству оружия, связанные с Ираном. В результате взрывов было зафиксировано множество пострадавших. По мнению сирийской оппозиции, эта атака [приписываемая Израилю] была беспрецедентных масштабов.

Ранее «Курсор» писал о том, что Сирия попросила Иран не атаковать Израиль с его территории. Возглавляемая Ираном ось решила нанести удары по базам США в ответ на израильские авиаудары.