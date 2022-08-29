Сирия попросила Иран не атаковать Израиль с его территории — отчет

Согласно сообщению, возглавляемая Ираном ось решила нанести удары по базам США в ответ на израильские авиаудары, чтобы избежать войны.

Сирийские официальные лица обратились к Ирану и его марионеткам с просьбой не наносить удары по Израилю с его территории, что привело к тому, что возглавляемая Ираном ось в ответ на израильские удары вместо этого нанесла удары по американским базам, сообщила The New York Times со ссылкой на источник в Дамаске.

Запрос поступил во время виртуальной встречи между Ираном и поддерживаемыми Ираном сторонами из Сирии, Ирака, «Хизбаллы» в Ливане, Йемена и Корпуса стражей исламской революции (КСИР) «Аль-Кудс». О встрече сообщил Гейс Горейши, аналитик, близкий к иранскому правительству, и подтвердил Times человек в Дамаске.

Источник в Дамаске заявил, что сирийцы не хотят, чтобы атака на Израиль была совершена с их территории, поскольку это может привести к полномасштабной войне в и без того дестабилизированной стране. Из-за запроса возглавляемая Ираном «ось сопротивления» нанесла удары по базам США в Сирии в надежде, что это подтолкнет Америку к давлению на Израиль, чтобы тот прекратил свои удары.

Высокопоставленные официальные лица США сообщили,, что атаки беспилотников, совершенные 15 августа на базу Аль-Танф в Сирии, где размещены войска США, были более изощренными, чем предыдущие атаки, и, возможно, были попыткой Ирана отреагировать на предыдущий израильский авиаудар.

По сообщению сирийского государственного информагентства SANA, за день до удара беспилотника по меньшей мере трое сирийских солдат были убиты в результате предполагаемых авиаударов Израиля по объектам вблизи Тартуса на побережье Сирии и недалеко от Дамаска.

На прошлой неделе США нанесли авиаудары по КСИР и поддерживаемым Ираном ополченцам в районе Дейр-эз-Зор на востоке Сирии в ответ на атаки 15 августа. Поддерживаемые Ираном ополченцы ответили ракетным обстрелом, а США ответили на ракетный обстрел новыми авиаударами.

Во время виртуальной встречи, проведенной Ираном и его доверенными лицами, военные эксперты пришли к выводу, что, хотя американские военные сильнее, чем прокси Ирана в Сирии, и, скорее всего, ответят, администрация президента США Джо Байдена пыталась разрядить напряженность в регионе и не будет начинать новую войну. Исходя из этого, участники встречи приняли решение наносить удары по американским базам в Сирии в ответ на каждый израильский удар.

Ранее «Курсор» писал, что США рассказали, с какой целью бомбили Сирию. Американские авиаудары по Сирии стали посланием Ирану и всем террористическим организациям, что США намерены «без колебаний защищаться от иранской агрессии».

Кроме этого, оказалось, что Сирию бомбил не Израиль. В обстрелах научно-исследовательского центра и двух оборонных предприятий в Сирии не было вмешательства израильских военных, несмотря на обвинения сирийских источников.

Наша редакция сообщала, что сирийские СМИ передавали: ЦАХАЛ атаковал сирийские цели в Масьяфе и Тартусе.

Также мы сообщали, что США нанесли авиаудары на востоке Сирии. Пентагон заявил, что авиаудары американцев в провинции Дейр-эз-Зор были совершены в ответ на атаку беспилотников КСИР на американскую базу Аль-Танф.