Ахмад Тиби обвинил новый Кнессет в каханизме и фашизме

По словам политика, любая попытка навредить мечети Аль-Акса или изменить статус-кво приведет к конфликту.

Председатель партии ТААЛ Ахмад Тиби утверждает, что с приведением к присяге нового состава кнессета «расизм становится мэйнстримом».

Об этом сообщает издание «Детали».

«В наши дни каханизм и израильско-еврейский фашизм становятся официальной позицией правительства. Предупреждаю, любая попытка навредить мечети Аль-Акса или изменить статус-кво приведет к конфликту. Мы также предостерегаем от притеснения жителей Негева и подстрекательств против них», ‒ заявил он на заседании.

По словам Тиби, его фракция будет в кнессете «противоборствующей оппозицией».

Также «Курсор» сообщал, что Герцог заявил, что депутаты Кнессета должны перестать увлекаться конфликтами.