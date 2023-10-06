airBaltic запустит дополнительные рейсы в Израиль

Известно, с какого времени это произойдет и о каких конкретных рейсах речь идет, в частности.

Латвийская национальная авиакомпания имеет своего представителя в Израиле, компанию «Таль теуфа», через которую и объявила о своем решение повысить частоту рейсов из Риги в международный аэропорт «Бен-Гурион». Уточняется, что произойдет это с апреля будущего года.

Об этом пишут "Детали".

Ожидается, что в начале 2024 года авиакомпания получит новые самолеты Airbus A220, что позволит ей перейти на четыре еженедельных рейса в Израиль. Запланированы новые рейсы из Тель-Авива в Ригу по воскресеньям, вторникам, средам и пятницам в 06:40, прибытие самолетов в Ригу которых прогнозируется в 11:15.

Рейсы из Риги же будут выполнять по понедельникам, вторникам, четвергам и субботам в 23:25, прибытие в израильский аэропорт – в 03:50.

В конце июня 2021 года после снятия ряда ограничений из-за пандемии коронавируса, airBaltic полностью возобновила свою деятельность, в том числе запустив два еженедельных рейса в «Бен-Гурион». Стоит отметить, что израильтяне часто пользуются услугами этой весьма бюджетной авиакомпании, чтобы после приземления в Риге продолжить полет в одну из Скандинавских стран.

Ранее "Курсор" писал о том, что бюджетная авиакомпания Wizz Air объявила о запуске двух новых рейсов. Полеты стартуют уже в конце текущего месяца, стоимость билетов можно узнать на сайте перевозчика.

Также мы сообщали, что популярная венгерская авиакомпания Wizz Air объявила, что расширяет географию своих полетов и в скором времени откроет рейсы по новым маршрутам Европы и Ближнего Востока.