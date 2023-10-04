Бюджетная авиакомпания Wizz Air объявила о запуске двух новых рейсов

Полеты стартуют уже в конце текущего месяца, стоимость билетов можно узнать на сайте перевозчика.

Бюджетная венгерская авиакомпания Wizz Air напомнила путешественникам, что в конце октября 2023 года открывает два новых маршрута, продажа билетов на которые уже открыта.

Об этом пишет Lowcost Avia.

Авиаперевозчик объединят Милан (Италия) и Барселону (Испания), а также Бухарест (Румыния) и Салоники (Греция).

Первый маршрут "Милан Мальпенсо - Барселона" открывается 30 октября. Самолеты будут выполнять в неделю по 7 рейсов;

Второй маршрут "Бухарест-Салоники" также запускают 30 октября, но рейсы будут выполняться всего дважды в неделю;

Кроме этого, перевозчик открывает два новых маршрута в Стокгольм Арланда (Швеция) из Гданська (Польша) и Будапешта (Венгрия). Они будут выполняться с 31 октября текущего года.

Приобрести билеты пассажиры могут на официальном сайте компании Wizz Air, в частности использовавшись для поиска календарем цен в месяц.

"Курсор" писал ранее, что популярная венгерская авиакомпания Wizz Air объявила, что расширяет географию своих полетов и в скором времени откроет рейсы по новым маршрутам Европы и Ближнего Востока.

Еще мы писали, что для израильтян, планирующих провести осенние праздники за рубежом, известный лоукостер Ryanair предложил дешевые авиабилеты по нескольким направлениям. Однако они в ограниченном количестве.

Напомним, что в июле текущего года было принято решение открыть между Израилем и Вьетнамом прямые авиарейсы. Ожидалось, что первые самолеты по маршруту отправятся уже в октябре, но дату пришлось перенести.