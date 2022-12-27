Академия иврита назвала слово 2022 года

Выбранное онлайн-голосованием, это слово с небольшим перевесом обошло слова «управление» и «галлюцинации» и заняло первое место.

Академия иврита объявила слово 2022 года, чтобы отметить конец года и предстоящий ежегодный День языка иврита.

Об этом сообщает The Times of Israel.

Отмечается, что еврейское слово «bol’an» («sinkhole» — англ., «воронка», яма» — рос.) было выбрано тысячами проголосовавших, набрав в итоге 25% голосов.

Согласно результатам голосования это слово ненамного опередило других главных претендентов: «мешилут», что лучше всего переводится как «управление» (21%), и «хазайя», что означает «галлюцинации», или «диковинка» и часто используется на иврите для обозначения «немыслимой ситуации» (9%).

Как отметили в Академии, слово «bol’an», происходящее от древнееврейского слова «глотать», вошло в употребление в 1960-х годах в качестве замены широко используемого в то время иностранного слова «doline».

«В последние месяцы «воронки» часто попадали в заголовки газет после того, как они появились в нескольких местах в центральной части Израиля — в том числе на главной автомагистрали, что усилило опасения, что такие инциденты могут стать более массовыми», — отмечается в материале.

Как сообщал Курсор, Центральное статистическое бюро Израиля опубликовало результаты исследования уровня владения ивритом среди населения страны. 47% арабо-израильских респондентов заявили, что владеют ивритом на уровне от «среднего» до «почти нулевого».

В ходе опроса в первую очередь отслеживалось знание иврита среди еврейско-израильских мужчин и женщин по сравнению с арабо-израильскими мужчинами и женщинами. Результаты исследования показали, что 53% арабов оценили свой иврит как «хороший» или «очень хороший» по сравнению с 91% евреев-израильтян.

В то время как еврейские мужчины и женщины имели почти одинаковый уровень владения ивритом, гендерные различия были более выражены в арабском населении: 66% арабских мужчин назвали свой иврит хорошим или очень хорошим, по сравнению с 41% арабских женщин.

Также Курсор информировал о том, как выучить иврит быстро и легко.