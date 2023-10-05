Аккаунт Герцога в Telegram взломали

Сейчас этим инцидентом занимается ШАБАК, проводящий предварительные проверки по вопросу взлома Герцога.

Хакеры провели успешный взлом аккаунта президента страны Ицхаак Герцога в популярном мессенджере Telegram.

Об этом сообщили в пресс-службе президента.

Вчера вечером, 4 октября, аккаунт Герцога был взломан в результате сетевого мошенничества. Лишь после вмешательства Общей службы безопасности (ШАБАК) аккаунт восстановили.

Сейчас этим инцидентом занимается ШАБАК, проводящий предварительные проверки по этому вопросу. Первичное расследование показало, что дело имеет криминальную подоплеку, а также нет опасений касательно утечки информации. Теперь аккаунт вновь функционирует в нормальном режиме.

Ранее мы писали, что 20 сентября произошла кибератака на психиатрическую больницу "Кфар Шауль Эйтаним" рядом с Иерусалимом. Управление по защите неприкосновенности частной жизни после этого начало расследовать эту ситуацию.

Вследствие атаки могла произойти утечка личных данных пациентов. В заявлении Управления сказано, что использовать эту информацию недопустимо, независимо от ее публичного или непубличного раскрытия.

Также "Курсор" сообщал о расследовании Службой безопасности Шин Бет предполагаемого взлома 15 депутатов "Еш Атид" после того, как в начале сентября ы были временно заблокированы в приложении WhatsApp.