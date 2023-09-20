Израильтян предупредили о возможной утечке данных пациентов больницы "Эйтаним"

По этому поводу уже начато расследование Управлением по защите неприкосновенности частной жизни.

Управление по защите неприкосновенности частной жизни сообщило о начале расследования кибератаки на психиатрическую больницу "Кфар Шауль Эйтаним" рядом с Иерусалимом, которая произошла 20 сентября.

Об этом пишет "Детали".

Согласно информации Управления, в результате атаки возникла возможность утечки личной информации пациентов. В заявлении говорится, что использование личной информации пациентов недопустимо, независимо от ее публичного или непубличного раскрытия.

"В случае нарушения закона, Управление имеет право привлечь нарушителей к уголовной и административной ответственности", - указано в сообщении.

Предупреждение было выдано Управлением также после кибератаки на больницу "Мааяней Иегошуа", что привело к утечке личной информации пациентов.

Напомним, на компьютерные системы психиатрического центра "Кфар-Шауль Эйтаним" была совершена хакерская атака. Медицинское учреждение перешло на регистрацию и документирование в ручном режиме. Предполагается, что речь идет об атаке вымогательского ПО с целью получения выкупа.

До этого кибератаке подверглась больница "Мааяней Иегошуа" в Бней-Браке. В результате злоумышленники получили конфиденциальную информацию. После неуплаты выкупа они начали угрожать, что "сольют" данные в публичный доступ. За преступлением стояла хакерская группа Ragnar locker.