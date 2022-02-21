Актер Моше Ивги вновь обвиняется в сексуальном насилии

Моше Ивги обвиняют в сексуальном насилии. 70-летняя женщина заявляет, что актер изнасиловал ее 36 лет назад в квартире в Тель-Авиве.

Женщина сообщает, что была соседкой Ивги и ее дочь поддерживала дружеские отношения с ним. Также они бывали в доме у Моше. Она заявляет, что актер не привлекал ее как мужчина и между ними не было даже намека на флирт.

Однажды Ивги пришел к ней и с порога набросился на нее. Женщина пыталась сопротивляться, однако пребывала в таком шоке, что не могла ничего поделать и актер изнасиловал ее. Когда она пришла в себя — прогнала насильника.

Жертва говорит, что не обратилась в полицию по причине того, что боялась, что никто не поверит ей, ведь Моше был представителем культурной элиты и очень уважаемым человеком.

Моше ранее был приговорен к 11-месячному заключению, но она считает, что этот срок «смехотворный». Однако, узнав, что комиссия рассматривает его прошение о досрочном освобождении, не сдержалась и подала жалобу.

Надо полагать, вчерашняя жалоба о изнасиловании повлияет на решение комиссии, и Ивги отсидит свои 11 месяцев до конца срока.

Напомним, что ранее «Курсор» писал о том, что в Израиле растет количество случаев домашнего насилия.

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