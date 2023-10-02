Актер Цахи Халеви принял участие в полицейском рейде в Лоде, появились фото

Рейд спецназа бойцов МАГАВ был направлен на борьбу с преступностью в арабском секторе.

48-летний популярный израильский актер Цахи Халеви, звезда сериалов "Фауда" и "Полицейские", принял участие в совместной операции полиции центрального округа и МАГАВ в Лоде.

Об этом сообщает издание News.israelinfo.

Знаменитость, как выяснилось, входит в добровольческий отряд МАГАВ "Плугат а-ход". Вместе с другими бойцами он провел обыск в одном из жилых комплексов, в ходе которого было обнаружено нелегальное оружие, а именно автомат Калашникова, боеприпасы, а также кокаин и "травку" общим весом 60 граммов.

Были задержаны четверо подозреваемых в возрасте 20-30 лет, все они жители Лода. Молодых людей доставили в полицейский участок на допрос к следователям.

Актера Цахи Халеви заметили в окружении бойцов с автоматом в руках.

השחקן צחי הלוי לקח הלילה חלק בפשיטה של לוחמי מג"ב בעיר לוד. במהלך הפשיטה נתפסה תחמושת וסמים pic.twitter.com/e5AhhEQGlu — Gil mishali גיל משעלי (@gilmishali) October 2, 2023

"Курсор" писал ранее, что израильские силы провели рейд в городе Хеврон и обнаружили арсенал оружия, боеприпасов и другого снаряжения.

Еще мы писали, что детективы отделения Яффо и подразделения "Гедеоним" провели оперативный рейд, в результате которого были задержаны подозреваемые в торговле наркотиками в квартале Аджами. В сети показали видео.