Полиция провела рейд в Хевроне: конфисковано оружие и боеприпасы

В городе Хеврон во время рейда сотрудники израильской полиции изъяли взрывчатые вещества, автоматы, пистолеты и другие боеприпасы.

Сегодня, 18 августа, израильские силы провели рейд в городе Хеврон и обнаружили арсенал оружия, боеприпасов и другого снаряжения.

Об этом сообщает издание Times of israel.

Сотрудники полиции изъяли три винтовки М-16, штурмовую винтовку «Тавор», самодельный пистолет-пулемет «Карло», пистолет «Браунинг», а также взрывчатые вещества и боеприпасы различного типа.

В полиции заявили, что будут продолжать рейды, чтобы снизить преступную деятельность незаконных вооруженных сил и обеспечить общественный порядок. Они проводят множество операций в сфере борьбы с коррупцией, в рамках которых происходит изъятие оружия и боеприпасов.

По данным полиции, владельцы оружия задержаны не были, но сотрудники приложат максимум усилий, чтобы их арестовать и привлечь к ответственности.

«Курсор» писал ранее, что Силы Армии обороны Израиля и военнослужащие пограничной полиции (МАГАВ) во время патрулирования границы вдоль Иорданской долины задержали четверых человек, у которых было длинноствольное оружие.

Еще мы писали, что израильская полиция провела рейды по стране и задержала более 30 палестинских арабов, подозреваемых в причастности к незаконной торговле оружием и наркотиками, в рамках операции, получившей название «Серебряная пуля».