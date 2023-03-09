Актриса Алона Саар заявила, что ее избили полицейские: первые подробности

Также во время стычек с силовиками пострадал ее парень.

Дочь бывшего министра юстиции Гидеона Саара, известная израильская актриса Алона Саар, присоединилась к протестам против судебной реформы. В ходе демонстраций силовики применили силу против протестующих — под удар попала и артистка.

Об этом пишет «Детали«.

Так, вместе со своим партнером Йотамом Рабино, она была замечена журналистами, когда они протестовали вблизи развязки Арлозоров в Тель-Авиве 9 марта. В этой области происходили столкновения между протестующими и полицией.

Алона Саар рассказала журналистам, что она и ее партнер увидели, как полицейский душил протестующего, и попытались разнять конфликт. В ответ полицейский начал избивать молодых людей.

«Меня побили. Он (полицейский — ред.) кого-то душил, мы попытались их разнять, и он ударил Йотама кулаком в живот», — говорит актриса.

На вопрос, почему она пришла на протесты, Саар ответила: «Я не хочу, чтобы мы стали диктатурой, я не хочу жить в гребаном Иране».

После этого Гидеон Саар написал в своем «Твиттере»: «Я горжусь тобой, моя дочь, что тебе небезразлично будущее нашей страны, и ты участвуешь в борьбе за него. Я призываю всех — протестующих граждан и полицейских — помнить, что мы все братья».

בשידור חי: אלימות קשה של המשטרה בהפגנה בת»א, השחקנית אלונה סער, בתו של ח»כ גדעון סער — «אכלתי מכות» | עדכונים שוטפים >>> https://t.co/Xgvu0TOw9Z@ittaishick pic.twitter.com/lHZVLNYewU — כאן חדשות (@kann_news) March 9, 2023

Напомним, в Израиле продолжаются протесты против судебной реформы. В начале января в Тель-Авиве десятки тысяч людей с флагами и зонтами собрались на площади Габима, чтобы выразить протест против планов правительства Нетаниягу по реализации судебной реформы. Более тысячи полицейских были стянуты в центральные районы Тель-Авива, улицы вокруг площади Габима были перекрыты. Центральные телеканалы вели прямые трансляции митинга. Израильтяне продолжают устраивать забастовки и по сей день.