Под зонтами и с транспарантами: в Тель-Авиве проходит антиправительственная демонстрация

Более тысячи полицейских стянуты в центральные районы Тель-Авива, улицы вокруг площади Габима перекрыты.

Несмотря на дождь и холод, тысячи людей с флагами и зонтами собрались на площади Габима, чтобы выразить протест против планов правительства Нетаниягу по реализации судебной реформы.

Об этом информирует Israel Info.

Отмечается, что более тысячи полицейских стянуты в центральные районы Тель-Авива, улицы вокруг площади Габима перекрыты. Центральные телеканалы ведут прямые трансляции митинга.

«Полиция запретила организаторам проводить шествия “до, во время и после митинга”, обязав закончить демонстрацию в 21:30, но мало кто верит, что протест удастся удержать в этих тесных рамках — планируются, как минимум, три шествия по завершении митинга на площади Габима», — говорится в сообщении.

По официальной оценке полиции, на площади Габима собрались около 20 тысяч человек.

«До центра Тель-Авива невозможно добраться — город “трещит по швам” от количества демонстрантов, на улицах “потоки”, “реки” людей. Лидеры оппозиционных партий, журналисты, общественные активисты — все призывают сегодня народ на улицы», — сообщает издание.

Как сообщал Курсор, полиция дала разрешение на проведение в субботу, 14 января, демонстрации в Тель-Авиве против судебной реформы.

Соответствующий документ подписал командующий округом Тель-Авива суперинтендант Амихай Ашад.

При этом он отметил, что одним из условий проведения демонстрации является обязательство организаторов не допустить массового шествия. Также отмечается, что «запрещено выходить на дорогу, блокировать перекрестки или создавать какие-либо помехи для движения во время демонстрации».

Как сообщал Курсор, активисты левого движения провели утром в пятницу, 6 декабря, демонстрацию перед домом министра юстиции Ярива Левина, протестуя против предложенных им реформ судебной системы.

Один из руководителей движения протестующих, Рэйчел Азария комментирует: «Суд является сторожевым псом солдат ЦАХАЛа, это защита наших сыновей и дочерей, которые служат в армии, от попыток подать петицию против солдат ЦАХАЛа в Международный Суд в Гааге».

«Пункт об эскалации и шаги Левина по ослаблению системы правосудия навредят солдатам ЦАХАЛа, а причинение вреда нашим солдатам — это красная линия. Мы требуем от министра Ярива Левина не бросать наших солдат в Гааге и остановить оговорка об эскалации», — сообщают участники акции.

Также Курсор информировал о том, что тысячи активистов левых сил в субботу, 7 января, собрались у театра Габима на марш против нового правительства. Организаторы акции из движения «Стоим вместе» заявили, что «экстремистские и опасные элементы во вновь созданном правительстве уже планируют, как навредить всем нам».