Американо-израильский фонд инвестирует 8,4 млн долларов в новые совместные проекты

Израильско-американское объединение промышленных исследований и развития (BIRD) предоставит финансирование в размере 8,4 млн долларов на девять новых совместных проектов США и Израиля.

Об этом сообщает The Times Of Israel.

В дополнение к грантам от BIRD девять проектов получат доступ к финансированию частного сектора, в результате чего общая стоимость всех проектов увеличится до 20 миллионов долларов, говорится в заявлении BIRD в четверг. Фонд BIRD поддерживает совместные предприятия американских и израильских компаний в различных технологических областях, чтобы они могли совместно создавать новые продукты.

Помимо выделения до 1,5 млн долларов США на финансирование каждого утвержденного проекта, фонд работает с вовлеченными компаниями для выявления потенциальных стратегических партнеров. Проекты, представленные в Фонд BIRD, проверяются оценщиками, назначенными Национальным институтом стандартов и технологий (NIST) Министерства торговли США и Управлением по инновациям Израиля.

В заявлении говорится, что с момента своего создания 45 лет назад компания BIRD поддержала более 1000 совместных проектов с общим объемом инвестиций более 370 миллионов долларов США и помогла увеличить прямые и непрямые продажи на сумму более 10 миллиардов долларов США. Моджде Бахар, заместитель директора по инновациям и отраслевым услугам в Национальном институте стандартов и технологий США (NIST) и сопредседатель Совета управляющих BIRD, отметил, что текущий цикл сосредоточен на различных технологиях, от робототехники до медицинских устройств, от агротехнологий до передовых технологий производства.

«Мы довольны двусторонней поддержкой США и Израиля технологически инновационных проектов, которые решают некоторые из наиболее насущных глобальных проблем, включая климатические технологии, агротехнологии и службы здравоохранения», — заявил председатель IIA д-р Амирам Аппельбаум.

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