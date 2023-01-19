Нетаниягу поговорил с премьер-министром Великобритании и советником США по нацбезопасности

17:50, Сегодня
Новости Израиля, Политика, Мировые новости
биньямин нетаниягу фото
Фото: depositphotos.com

Британский лидер намерен посетить нашу страну.

Состоялся телефонный разговор премьер-министров Израиля и Великобритании, Биньямина Нетаниягу и Риши Сунака.

Об этом сообщает Maariv.

Британский лидер заявил, что намерен посетить Израиль, чтобы отметить 75-летие отношений между странами. Нетаниягу его с этим поздравил.

Также сегодня, 1 января, состоялась рабочая встреча с советником США по национальной безопасности Джейком Салливаном.

«Мы обсудили совместные усилия, чтобы остановить иранскую ядерную программу и деятельность Ирана в нашем регионе. Мы обсудили следующие шаги по углублению соглашений Авраама и расширению круга мира в Израиле с упором на прорыв с Саудовской Аравией. Добро пожаловать в Израиль!», ‒ написал Нетаниягу.

премьер

Ранее мы рассказывали, что британский теневой министр по Ближнему Востоку Бамбос Хараламбус негативно высказался в адрес израильского правительства и сказал, что признание ПА поможет решению проблемы двух государств.

Он утверждает, что в случае возвращения к власти британская лейбористская партия признает Палестинскую автономию. В ходе ежегодной конференции Еврейского рабочего движения он добавил, что будущее лейбористское правительство пойдет на эту меру для облегчения возобновления переговоров по реализации решения арабо-израильского конфликта о двух государствах.

«Очевидно, что то, как это будет выглядеть, будет зависеть от того, где мы находимся, если и когда появится лейбористское правительство», — сказал он.

«Курсор» сообщал, что глава МИД Израиля поговорил с украинским коллегой, а также выразил желание посетить Киев «при ближайшей возможности».

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