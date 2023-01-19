Нетаниягу поговорил с премьер-министром Великобритании и советником США по нацбезопасности

Состоялся телефонный разговор премьер-министров Израиля и Великобритании, Биньямина Нетаниягу и Риши Сунака.

Об этом сообщает Maariv.

Британский лидер заявил, что намерен посетить Израиль, чтобы отметить 75-летие отношений между странами. Нетаниягу его с этим поздравил.

Также сегодня, 1 января, состоялась рабочая встреча с советником США по национальной безопасности Джейком Салливаном.

«Мы обсудили совместные усилия, чтобы остановить иранскую ядерную программу и деятельность Ирана в нашем регионе. Мы обсудили следующие шаги по углублению соглашений Авраама и расширению круга мира в Израиле с упором на прорыв с Саудовской Аравией. Добро пожаловать в Израиль!», ‒ написал Нетаниягу.

פגישת עבודה עם היועץ לביטחון לאומי של ארה»ב, ג’ייק סאליבן: דנו בהתמודדות משותפת לעצירת תכנית הגרעין האיראנית ופעילותה של איראן באזורנו. עסקנו בצעדים הבאים להעמקת הסכמי אברהם והרחבת מעגל השלום של ישראל בדגש על פריצת דרך מול סעודיה. ברוך הבא לישראל! (צילום: קובי גדעון, לע״מ) pic.twitter.com/uVgBnf2Jaz — Benjamin Netanyahu — בנימין נתניהו (@netanyahu) January 19, 2023

премьер

Ранее мы рассказывали, что британский теневой министр по Ближнему Востоку Бамбос Хараламбус негативно высказался в адрес израильского правительства и сказал, что признание ПА поможет решению проблемы двух государств.

Он утверждает, что в случае возвращения к власти британская лейбористская партия признает Палестинскую автономию. В ходе ежегодной конференции Еврейского рабочего движения он добавил, что будущее лейбористское правительство пойдет на эту меру для облегчения возобновления переговоров по реализации решения арабо-израильского конфликта о двух государствах.

«Очевидно, что то, как это будет выглядеть, будет зависеть от того, где мы находимся, если и когда появится лейбористское правительство», — сказал он.

«Курсор» сообщал, что глава МИД Израиля поговорил с украинским коллегой, а также выразил желание посетить Киев «при ближайшей возможности».