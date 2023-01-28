Американцы, проживающие в Израиле, могут получать льготы по программе Medicare

Программа, позволяющая американцам, проживающим за границей, получать льготы Medicare, будет иметь многочисленные преимущества в Израиле.

Об этом пишет Jpost.

Сегодня пожилые американцы, переезжающие за границу, не могут воспользоваться своими льготами по программе Medicare, за которые они платили в течение многих лет. Закон об ассигнованиях США на 2022 финансовый год, подписанный президентом Байденом, содержит положение, призывающее Министерство здравоохранения и социальных служб США к созданию пилотной программы, позволяющей американским гражданам, которые хотят выйти на пенсию за границей или в настоящее время находятся за границей, но регулярно возвращаются в США, получать медицинское обслуживание.

Пилотный проект охватит примерно 150 тысяч людей в 10–15 странах, включая Израиль. В чем преимущества проекта для нашей страны?

Сегодня стоимость медицинского обслуживания для среднего израильского пожилого человека в возрасте от 65 лет составляет около 130 тысяч долларов, а в США — около 300 тысяч долларов. Используя модель 30-процентной экономии, США будут платить около 200 тысяч долларов на каждого пожилого человека, участвующего в пилотном проекте. Это дало бы репатрианту дополнительные 70 тысяч долларов. Приблизительно 10 000–15 000 пожилых людей эти средства могут использовать для создания местной медицинской инфраструктуры, необходимой для прибывающих пенсионеров из США, а также для большей части местного населения Израиля.

Подсчитано, что на каждого пожилого репатрианта будет создано дополнительное рабочее место, а это в среднем 10-15 тысяч новых мест.

В Израиле могут создать центр пенсионного обеспечения пожилых людей в США, основанного на медицинской репутации страны и доступности программы Medicare. В Израиле могли бы открыть систему для пожилых жителей всех вероисповеданий и создать гораздо большее сообщество людей, выходящих на пенсию, предоставив больше рабочих мест и создав новую индустрию пенсионного обеспечения.

Предполагается, что пилотный проект и программа будут осуществляться в рамках программы de novo Medicare Advantage с использованием существующих протоколов Центра инноваций Medicare и Medicaid.

Американцы, которые в настоящее время проживают в США или доказывают, что они получают медицинские льготы в США, должны зарегистрироваться в программе Medicare Advantage и получить карту Medicare Advantage. В случае с Израилем американцы должны будут зарегистрироваться в одном из фондов здравоохранения и получать через него свои медицинские льготы — возможно, по специальной англоязычной линии.

Необходимо будет обсудить уровень медицинских услуг, а также включение лекарств, не входящих в корзину медицинских услуг. План Medicare Advantage de novo будет платить Министерству здравоохранения / фондам здравоохранения за оказанные услуги.

«Курсор» писал ранее, что общественная комиссия по расширению корзины медицинских услуг объявила, что в нее войдет в текущем году и представила свои рекомендации министерству здравоохранения.