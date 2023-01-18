Корзина медицинских услуг на 2023 год: израильтянам рассказали, что туда входит

В среду, 18 января, общественная комиссия по расширению корзины медицинских услуг объявила, что в нее войдет в текущем году и представила свои рекомендации министерству здравоохранения.

На расширение медицинских услуг в Израиле выделили 650 миллионов шекелей, из них 100 млн прибавят во второй половине года. На лечение онкологических заболеваний направят 300 млн шекелей.

Одно из самых обсуждаемых решений — финансирование суррогатного материнства, в том числе и для мужских пар — на эти цели каждый год будет направлено около миллиона шекелей.

Отметим, что в этом году в корзину вошли лекарства для диабетиков, новые препараты для онкобольных, комплексное лечение от заикания, вакцина против менингококковой бактерии.

Полный список новых услуг и лекарств, вошедших в корзину:

Гастроэнтерология: эндоскопия тонкой кишки с использованием капсулы, препарат Rinvoq для лечение язвенного колита.

Психическое здоровье: препарат Reaglia для лечения биполярного расстройства.

ЛОР: препарат Cetrazal для лечения ушной инфекции.

Рак: геномное профилирование солидных опухолей для корректировки лечения пациентов с метастатическим солидным раком, генетическое секвенирование гематологических мутаций, препараты для лечения различных видов рака: Keytruda, Kimmtrak, Opdivo, Tecentriq, Lynparza, Nerlynx, Enhertu, Tukysa, Bavencio, Welireg, Tafinlar, Mekinist, Jakavi, Darzalex, Tecartus, Vyxeos, Kymriah, Yescarta, Poteligeo, Besremi, Jakavi.

Офтальмология: очки для детей до 7 лет за 100 шекелей.

Неврология: препарат Austedo для лечения тремора, вызванного болезнью Хантингтона и двигательными расстройствами, препарат Xcopri для лечения эпилептических припадков, препарат Botox для лечения очаговой спастичности.

Кардиология: препараты Jardiance, Praluent, Repatha, Lojuxta, Juxtapid.

Прививки: Prevenar 20 — вакцина против пневмонии, вызванной пневмококковой бактерией для людей в возрасте 65 лет и старше, Shingrix — вакцина для профилактики опоясывающего лишая для лиц в возрасте 65 лет и старше, а также лиц в возрасте 18-65 лет с повышенным риском, Gardasil – вакцина против ВПЧ для еще не вакцинированных лиц в возрасте 18–26 лет.

Гематология: препараты Doptelet, Tavalisse, Reblozyl.

Нефрология: препараты Kerendia, Forxiga.

Аллергия: препарат Acarizax для лечения аллергического ринита у пациентов в возрасте от 12 до 65 лет.

Пульмонология: препараты Dupixent, Tezspire, Kalydeco, легочная реабилитация пациентов с интерстициальным заболеванием легких.

Диабет: препараты Forxiga, Jardiance, Steglaro, Jardiance duo, Xigduo XR, система гибридного замкнутого контура с системой коррекции уровня глюкозы, технология FLASH для беременных женщин с диабетом.

Логопедия: лечения рецидивирующего заикания у подростков и взрослых.

Гинекология: вагинальные тренажеры для лечения генитально-тазовой боли, инвазивные скрининговые тесты во время беременности для женщин старше 33 лет, финансирование абортов для женщин в возрасте 33 лет и старше.

Эндокринология: препарат Efmody для лечения врожденной гиперплазии надпочечников у подростков в возрасте 12 лет и старше.

Дерматология: препараты Dupixent, Rinvoq, Xolair.

Ревматология и остеопороз: препараты Evenity, Xeljanz.

«Курсор» писал ранее, что израильская система здравоохранения продолжает развиваться и в последние годи в стране наблюдается увеличение числа многих практикующих специалистов, в частности психологов, физиотерапевтов, диетологов, стоматологов, офтальмологов и генетиков.

Еще мы писали, что Центральный союз врачей Израиля инициировал общенациональную рекламную кампанию против того, что он считает нападками министра на медицинскую этику.

Напомним, что израильтян предупредили о том, что некоторые онлайн-услуги больничной кассы «Маккаби» не будут работать по пятницам и субботам (с 13:00 в пятницу и до 7:00 воскресенья).