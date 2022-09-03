Амос Ядлин считает, что израильское правительство должно быть жестче в отношении «Хизбаллы»

Бывший директор Института стратегических исследований INSS и в прошлом глава военной разведки АМАН Амос Ядлин считает, что отсутствие жесткого ответа на агрессивные демарши шиитской партии и уклончивость в оценках ситуации на северной границе только увеличивает самоуверенность Хасана Насраллы. В результате у лидера «Хизбаллы» может сложиться ложное впечатление, что в случае атаки по газовым платформам большой войны не будет.

Об этом пишут «Новости Израиля».

Однако Ядлин предупреждает, что когда обе стороны конфликта уверены, что противник не заинтересован в большой войне, это может быть как раз началом того самого пути к войне. По его мнению, Израиль должен был не только уничтожить дрон «Хизбаллы», когда тот вторгся в воздушное пространство над экономической зоной Израиля, но и дать понять Насралле, что его хождение по краю обрыва закончится падением, то есть большой войной как в 2006 году.

Также аналитик призывает начать добычу газа на месторождении «Кариш», как было запланировано. Израиль имеет на это законное право, и ливанская сторона на переговорах его не оспаривает. Это покажет, что Иерусалим не боится реакций «Хизбаллы». Ядлин настаивает на том, что Израиль должен дать понять, что не будет вести переговоры под угрозами и уж тем более под огнем. Любая атака «Хизбаллы» должна положить конец переговорам.

Ранее «Курсор» писал о том, что «Хизбалла» увеличивает силы в Сирии из-за опасений атак со стороны Израиля.