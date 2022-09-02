Хизбалла увеличивает силы в Сирии из-за опасений атак со стороны Израиля

Сообщение появилось после предполагаемых израильских авиаударов по международному аэропорту в Алеппо и объектам недалеко от Дамаска в среду вечером.

Сообщается, что базирующаяся в Ливане террористическая группировка «Хизбалла» увеличила свои силы в Сирии из-за опасений израильских атак, заявила Сирийская обсерватория по правам человека (SOHR).

По данным организации, военное подкрепление «Хизбаллы» прибыло в Махин на востоке Хомса. Подкрепление присоединится к ополченцам «Хизбаллы», уже дислоцированным в этом районе, в городе Махин, а также недалеко от Хомса в центральной Сирии, сообщает SOHR. Это произошло после предполагаемых израильских авиаударов по международному аэропорту в Алеппо на севере Сирии и объектам недалеко от Дамаска в среду вечером.

Согласно сирийским сообщениям, системы ПВО вблизи Латакии, расположенной к юго-западу от Алеппо, были задействованы в попытке перехватить ракеты, направлявшиеся в сторону Алеппо.

Согласно сирийским сообщениям, вскоре после удара в Алеппо предполагаемые израильские авиаудары были нанесены по объектам вблизи Дамаска, а сирийские средства ПВО активировали над столицей в попытке перехватить приближающиеся ракеты.

По сообщению ливанского телеканала Al-Mayadeen, удары были нанесены по объектам вблизи международного аэропорта Дамаска, шоссе Дамаск-Дараа и Аль-Кисва к югу от Дамаска. SANA сообщает, что забастовки нанесли только материальный ущерб.

Согласно отчету SOHR, члены организации сообщили, что видели, как поддерживаемые Ираном ополченцы перебрасывают подкрепление вблизи американской заставы Аль-Танаф недалеко от сирийской границы с Иорданией и Ираком, после того как они были приведены в состояние повышенной боевой готовности.

Сирийские официальные лица обратились к Ирану и его ставленникам с просьбой не совершать нападения на Израиль с его территории, что привело к тому, что возглавляемая Ираном ось в ответ на израильские удары нанесла удары по американским базам, сообщила The New York Times на прошлой неделе со ссылкой на источник в Дамаске.

Источник в Дамаске заявил, что сирийцы не хотят, чтобы атака на Израиль была совершена с их территории, поскольку это может привести к полномасштабной войне в и без того дестабилизированной стране. Из-за запроса возглавляемая Ираном «ось сопротивления» нанесла удары по базам США в Сирии в надежде, что это подтолкнет Америку к давлению на Израиль, чтобы тот прекратил свои удары.

Ранее Курсор писал, что Бени Ганц заявил, что атака «Хизбаллы» на газовое месторождение Кариш спровоцирует войну. Министр обороны Израиля Бени Ганц сделал предупреждение «Хизбалле».

Кроме этого, лидер Хизбаллы заявил, что сделка с Ираном не остановит нападения на Израиль. Лидер «Хизбаллы» заявил, что террористическая группировка будет продолжать настаивать на своих требованиях относительно морских «прав» Ливана.

Наша редакция писала, что Хизбалла выступила с новым предупреждением в адрес Израиля.

Угроза Насраллы: Хизбалла держит весь Израиль в зоне досягаемости своих ракет. Хасан Насралла подробно описывает возможности «Хизбаллы».

Курсор писал, что Хасан Насралла угрожает войной из-за спора о морской границе между Израилем и Ливаном.